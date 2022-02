Zeeklassen kunnen weer, "volgeboekt tot november"

In het jeugdverblijfscentrum Horizon in Bredene zijn de eerste zeeklassen aangekomen. Een hele opluchting want in november moest het opnieuw de deuren sluiten terwijl het voor de maand januari alleen al tot 3000 boekingen had.

Sedert 28 januari zijn buitenschoolse activiteiten met overnachting weer toegestaan.

Het zijn leerlingen van een middelbare school in Gent die hier als eerste weer op zeeklas komen. Tim Vinck, Horizon: "Ik denk dat we ondertussen voor de maand januari alleen al 3.000 overnachtingen gemist hebben. Al het personeel moest in die periode thuis blijven. Dat scheelt wel een slok op de borrel."

Of ze financiële tegemoetkoming krijgen voor de verplichte sluiting, valt af te wachten. Horizon is alvast opgelucht dat de deuren nu weer open mogen. Ondertussen is alles hier zo goed als volzet tot in november. Veel scholen hebben hun zeeklas verplaatst en er komen ook nog aanvragen binnen van scholen die niet naar het buitenland kunnen.