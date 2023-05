Zeehond die in april gered werd, is vrijgelaten

Zeehond Zytha, die op 14 april gered werd door voorbijgangers, is weer helemaal gezond en is deze namiddag vrijgelaten.

Op 14 april vond Bart V. een zeehond die helemaal verstrikt zat in een visnet. Hij verwijderde samen met zijn collega het net en belde het Zeehonden Rescue Team van Sea Life Blankenberge. Daar werd het al die tijd verzorgd. Bart V.: "Het dier was volledig gevangen in een visnet. Twee diepe sneden in de hals en dat net schuurde constant. Er zat echt niet veel leven meer in. Ik heb vernomen dat het daarna heel dringende zorg nodig had. Het moest geïntubeerd worden als het toekwam bij Sealife, maar dankzij de goede zorgen van Sealife is het nu gered."

(lees verder onder de foto)

Bart was zo getroffen door het lot van de jonge zeehond dat hij een sportieve crowdfunding op poten zette. Wekenlang liet hij zijn looptocht naar het werk sponsoren door vrienden en familie. Met dat geld is de verzorging bij het team van Sealife in Blankenberge gesponsord. De zeehond heet nu Zytha, zoals de dochter van zijn redder, en leeft sinds vanmiddag weer gelukkig in zee.