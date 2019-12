Zeebrugse haven zet zoektocht naar nieuwe baas in

Nu Joachim Coens verkozen is tot voorzitter van CD&V, moet de haven van Zeebrugge uitkijken naar een nieuwe CEO. Terwijl het havenbestuur een geschikte kandidaat zoekt, neemt algemeen directeur Rik Goetinck tijdelijk over.

Achter de schermen lagen al een tijdje plannen klaar voor een overgang met een interim-CEO. Nu Joachim Coens, die sinds 2001 het havenbedrijf leidt, effectief vertrekt, wil het havenbestuur vooral naar de toekomst kijken. "We hebben nood aan een goede commerciële man, die de haven kan verkopen in binnen- en buitenland", vertelt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van dat bestuur.

De tussenoplossing met Rik Goetinck mag dan ook niet te lang in voege blijven, vindt De fauw. "Ik denk dat het ook de vraag zal zijn van meneer Goetinck. Hij is ook al 65 jaar en het is niet de bedoeling om nog heel lang te werken. We zullen wel zien, maar binnen een aantal maanden moet er duidelijkheid zijn", stelt de havenvoorzitter.

"Timing niet ideaal"

Enkel de vereniging van hevenondernemingen, APZI, heeft het wat moeilijk met het vertrek van Coens. "Het is nu twee jaar dat men gaat onderhandelen over een samenwerking met Antwerpen. Hij kent het gebeuren heel goed en we hopen dat hij daar zal vervangen worden door een goede medewerker", zegt voorzitter Marc Adriansens.

