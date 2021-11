Dat gebeurde op de klimaatconferentie in Glasgow. Daarmee versterkt Zeebrugge zijn positie van groene energieleverancier. De overeenkomst met de Chileense waterstofproducent maakt van de kusthaven een belangrijke Europese draaischijf voor het transport, de opslag en de verdeling van de schone brandstof van de toekomst. Chili heeft de ambitie en de capaciteit om tegen 2030 de top te worden in de productie van waterstof. Meer over dit contract, morgen in ons nieuws.