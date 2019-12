Zeebrugge verscherpt controles op drugs

De haven van Zeebrugge gaat de controles op drugs in vrachtschepen verscherpen. Dat doen ze na het onderscheppen van meer dan 850 kilogram cocaïne op een schip in Suriname.

De container met de drugs moest naar Zeebrugge en dat is opvallend. Doorgaans opereren drugssmokkelaars via de Antwerpse haven. De container in Suriname had een vals plafond, daarin zaten de drugs verstopt. Er is een man van 25 opgepakt. Door het voorval zijn ze in Zeebrugge nu alerter voor drugssmokkel.