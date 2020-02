De Vlaamse havens zullen dat binnenkort voelen. In Zeebrugge valt een van de twee Far East-loops anderhalve maand stil. Dat meldt het gespecialiseerde magazine Flows. De meest drastische knip is er in de door COSCO Shipping Lines geëxploiteerde derde loop van de Ocean Alliance, die Zeebrugge aanloopt. In totaal verliest de kusthaven al zeven aanlopen van containerreuzen.