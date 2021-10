In Zeebrugge is het visserschip 'Z91 Franson' officieel in de vaart genomen. Dat gebeurde met een doopplechtigheid in het visserijdok. Onze vissersvloot is volop bezig met vernieuwing. Daarbij wordt vooral ingezet op duurzaamheid.

Het is feest in Zeebrugge, want een nieuw schip is altijd iets bijzonders voor de vissersgemeenschap. De 'Z91 Franson' komt het groot vlootsegment versterken.

Het is duidelijk het jaar van de nieuwbouw. Het is dit jaar bijvoorbeeld al het vierde nieuwbouwschip dat is gedoopt.