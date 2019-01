Zeebrugge blikt tevreden terug op 2018

Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met 2017. De stijging is vooral te danken door recordcijfers bij de rollende goederen en de heropleving van de LNG-overslag na een zwak 2017. De containervolumes bleven status quo, maar de vooruitzichten voor 2019 zijn zeer goed.

De haven behandelde vorig jaar 2,8 miljoen nieuwe wagens. Na jaren van records betekende dat evenwel geen groei vorig jaar. Het stukgoed daalde mer zowat 21% onder meer omdat steeds meer fruit in containers in de haven aankomt. ook papierpulp, papier en karton worden niet meer als stukgoed behandeld.

Tewerkstelling

Wat de havenarbeid betreft is er een stijging en een record in een aantal shiften. Het aantal havenarbeiders is met 1,7% gestegen. Er werken er nu 2.100.