Dag op dag 75 jaar geleden. Op 3 november 1944 is Zeebrugge als laatste gemeente van het land van de Duitse bezetter bevrijd. Dat betekent dat aan de Oostkust nog volop slag werd geleverd terwijl Brugge al half september 44 was bevrijd.

De verjaardag van de bevrijding van het laatste stukje België is in Zeebrugge herdacht met een bloemenhulde aan het monument voor de Canadese bevrijders.

De bevrijding van Zeebrugge viel samen met de slag om de Schelde waarbij de geallieerden alles op alles zetten. Want de haven van Antwerpen was niet bereikbaar voor de scheepvaart. Enkele dagen na de bevrijding van Zeebrugge keren de inwoners terug naar hun dorp. Iedereen was opgelucht. Maar het was geen feest.