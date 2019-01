Zeearend viert Kerst en Nieuwjaar in Zedelgem

Sinds enkele weken verblijft een zeearend in het Vloethemveld in Zedelgem.

Dat meldt Natuurpunt. Zeearenden duiken almaar vaker op in Vlaanderen maar langdurig pleisterende exemplaren zijn zeldzaam. Zeearenden waren lange tijd zeldzaam in België. Dat veranderde met de komst van een kleine broedpopulatie in Nederland, maar vooral dankzij de spectaculaire toename en uitbreiding in Duitsland en Noord-Europa.

Grootste Europese roofvogel

De zeearend is met een vleugelspanwijdte van 200 tot 250 cm de grootste Europese roofvogel. Met zijn opvallende krachtige, heldergele haaksnavel en imposante klauwen is het een machtige verschijning. De zeearend werd ook gespot in Meetkerke, Uitkerke, Zeebrugge en Varsenare. Natuurpunt roept fotografen en bewonderaars nog op om verstoring van de vogel en zijn omgeving te vermijden.