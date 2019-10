Zedelgemse (rolstoel)basketters in running voor Europese prijs

Dienstenaanhuis Lions Zedelgem is genomineerd als finalist voor de #Be Inclusive Awards. Ze organiseren elke week trainingen voor jeugdrolstoelbasket en volwassen rolstoelbasket. Ze spelen ook in eerste en tweede nationale van het rolstoelbasket.

Met het project "Inclusive Zone Basketball for disabled People" laten Sint-Jan Zedelgem Lions mensen met én zonder beperking samen basketten en rolstoelbasketten. Ze spelen op drie speelvelden, het middenste is voor de rolstoelbasketters. Zo willen ze de sport toegankelijk én inclusief maken.

Ze dingen in Zedelgem nu met acht andere kandiaten mee naar één van de drie awards. De #Be Inclusive Awards is een Europees initiatief, om organisaties te bekronen die via sport inzetten om minderhden, midnervaliden of jeugd in een risicogroep.