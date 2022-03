Zedelgemnaar wint sommelier van het jaar

Dries Corneillie van De Jonkman in Brugge wint Sommelier of the Year 2022. Hij deelt de eerste plaats samen met drie andere finalisten.

Maar liefst vier winnaars voor ‘Sommelier of the Year 2022” zijn vandaag bekendgemaakt. Dat is uitzonderlijk: “Nooit eerder ging de horecawereld door zo’n diepe crisis als de voorbije twee jaar. Daarom namen het bestuur en de jury van ‘Sommelier of the Year’ de beslissing om het knelpuntberoep van sommelier een stevig hart onder de riem te steken”, zegt juryvoorzitter Baudouin Meyhui.

Strenge criteria

"Vier jonge sommeliers hebben tijdens de finale op uitmuntende wijze hun klantvriendelijkheid en vakmanschap aangetoond. Elk op hun persoonlijke manier, telkens anders, maar altijd met de hoogste graad van vakkennis, en dit ten dienste van de gasten. De jury heeft unaniem beslist om de vier topsommeliers de titel ‘Sommelier of the Year 2022’ toe te kennen", legt de juryvoorzitter uit.

De Zedelgemnaar Dries Corneillie mag zich vanaf nu dus officieel sommelier van het jaar noemen. Om die titel in de wacht te slepen moeten de kandidaten voldoen aan enkele belangrijke criteria: eerst en vooral moet je in een Belgisch restaurant werken. Daarnaast moet je voldoende ervaring en technische vaardigheden bezitten en ook garant kunnen staan voor een goede wijnkaart met een juiste prijs-kwaliteitsverhouding.