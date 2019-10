"Ze was speelser dan je zou denken" (ex-vriend Carmen)

Volgens haar eerste vriendje was Carmen Garcia Ortega een stuk speelser dan je op het eerste zicht zou denken.

Bjorn Decrock vertelde hoe er slechts zeven of acht meisjes les volgden aan het VTI in Ieper. "Het was meer een weddenschap wie het meisje kon krijgen. Ik was de winnaar, laat het ons zo zeggen." Door stiekeme afspraakjes aan het Engels kerkhof in Wijtschate werd de seksuele relatie verborgen gehouden voor haar familie. "Dat paste niet omdat ik geen getuige (van Jehovah red.) was. Die verborgen relatie heeft vier jaar geduurd, ik had er wel begrip voor dat ze het beu werd."

Volgens de getuige kuste Carmen tijdens hun relatie ook met enkele andere jongens. "Daniel zal het niet graag horen, maar toen ze met hem was is ze ook nog met mij in de koffer gedoken. Hij is nooit mijn beste maat geweest, ik zal daar eerlijk over zijn. Ik weet tot op de dag van vandaag nog altijd niet waarom hij mij en mijn vrouw achteraf zat te stalken." Tijdens die conflicten achtervolgde Decrock hem eens tot aan de woning van Carmen haar ouders. "Daar is het een beetje misgelopen. Mijn vriendin is Carmen dan letterlijk in de haren gevlogen."

Goed aangeschreven op haar werk

Op haar werk stond het slachtoffer goed aangeschreven. "Carmen was een heel lieve dame, heel aangenaam in de omgang. Een harde werker, je kon altijd op haar rekenen. Ze was ook nooit afwezig", aldus Kelly Van De Steene. De getuige verwonderde zich over het feit dat Deriemacker na de moord de spullen uit de locker van zijn vrouw niet hoefde. "Hij was toen ook zenuwachtig, opgejaagd. Hij was ook verbitterd over het werk van de politie."

Met haar collega's praatte Carmen Garcia Ortega zelden echt over haar privéleven. Ze maakte zich volgens Sharon Lezy wel zorgen over de Amerikaanse reisjes van haar echtgenoot. "Ze was onzeker over het feit dat hij langer bleef, terwijl ze zelf niet meekon. Is hij daar voor werk of is daar iets anders aan de hand? Die twijfel zag ik." Een andere collega herinnerde zich dat het slachtoffer over een dreigbrief had verteld. "Ze heeft er niet over uitgeweid, maar ze zag wel een link tussen de dreigbrieven en zijn vroegere job als portier in Ieper."

Platgestoken band: opzettelijk?

Eerder op de ochtend zorgde de getuigenis van een speurder voor onduidelijkheid over de platgestoken band van het voertuig van het slachtoffer. De man bleek niet met zekerheid te kunnen zeggen of dat met opzet was gebeurd. "Met welk voorwerp kan ik ook niet exact zeggen. Maar als het met een mes was gedaan, zou het rechter geweest zijn. Ik zou eerder denken aan een schroevendraaier dan aan een mes", klonk het bovendien.

"Geen relatie op werk"

Op het proces is al meermaals gebleken dat Daniel Deriemacker vaak vertelde over het overspel dat zijn vrouw in 2009 zou opgebiecht hebben. "Ze is toen twee weken bij haar mama gaan wonen. Bij mijn weten is dat bij Daniel altijd blijven hangen", vertelde een buurvrouw. Die bewuste collega op haar vorige werk ontkende die relatie echter met klem. "Ik heb zeker niets gehad met Carmen. Ze leek ook perfect gelukkig met hem, tot hij aan mijn deur stond. Hij kwam nogal agressief vragen waar zijn vrouw was, maar ik wist van niets."

Voorzitter Antoon Boyen besloot dan maar aan de zus van Deriemacker te vragen om klaarheid te scheppen. Die zou Carmen immers met Patrick B. zien kussen hebben. "Hij trekt er inderdaad op. Want hij is heel verschillend van Daniel, dat herinner ik me nog", zei Rebecca Deriemacker.

Vrijdagnamiddag komen onder andere enkele ex-vriendinnen van de beschuldigde aan bod.

