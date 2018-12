De cartoonist, zelf een Oostendenaar, stelt zijn werken tentoon in de galerij langs de Albert I-Promenade in Oostende, ter ere van zijn recentste boek in een reeks van drie. Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken zoals psychologie en sprekende dieren. Dat laatste is het lievelingsthema van de cartoonist. De dieren sieren dan ook de covers van zijn trilogie met verzamelde cartoons.

De tentoonstelling loopt nog tot 31 januari.