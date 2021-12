Al 55 jaar staat ze achter de toog van café De Stop in Oedelem, bij Beernem. Ze hoopt daar nog veel jaren bij te kunnen doen. De tijd is er blijven stilstaan: houten lambriseringen, sanseveria's, een gaskachel, een piepkleine toog en pintjes aan anderhalve euro het stuk. Zelf drinkt ze geen alcohol, en zatlappen zijn niet welkom. Zanneke is baas in haar bruin café en ze sluit als ze te moe is. Maar daar hebben de vaste klanten geen moeite mee.