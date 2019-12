Ze wil zo geld inzamelen voor 'Octopus', een organisatie die kinderen aan prothese-benen helpt.

Tijdens haar laatste kilometer richting Kortrijk kreeg Stefanie het gezelschap van zo’n 250 andere motorrijders. Zij zelf is vorige week vertrokken voor een tocht in de vorm van een beenprothese, tot in Italië en terug. Een hele onderneming, want Stefanie heeft nog niet zo lang haar motorrijbewijs. Ze hoopte om met haar tocht ook 5.000 euro in te zamelen, ofwel de prijs van een beenprothese.

