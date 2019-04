Zanger Jimmy Frey viert 80ste verjaardag

Jimmy Frey wordt zondag tachtig jaar. Op de Brugse VBRO-radio is de man van 'Zo mooi, zo blond en zo alleen' en 'Rozen voor Sandra' vandaag al met een speciale uitzending in de bloemetjes gezet.

Hij werd als kind al snel als zangtalent ontdekt toen hij geregeld aan zangwedstrijden deelnam. En al snel groeide Jimmy Frey uit tot een Vlaamse superster die nog altijd op veel fans kan rekenen.

2,5 miljoen platen

Jimmy Frey staat in het bevolkingsregister van Knokke-Heist ingeschreven als Ivan Moerman. Hij was twee jaar toen hij van Brugge naar de kust verhuisde. De buren hebben dat geweten. Want toen zette hij al de hele dag zijn keel open. Als zevenjarige won hij zijn eerste zangwedstrijd. En al snel lag Vlaanderen aan zijn voeten. Zijn platen en CD’s vlogen de deur uit.

'Ik wil niet stoefen maar naar het schijnt 2,5 miljoen exemplaren', zegt Jimmy. 'Met 'Rozen voor Sandra' natuurlijk ook in het buitenland er bij. Dat is veel want ik ben geen smartlapzanger. Bij de Vlaamse commerciële zangers heb ik de derde verkoop van de laatste veertig jaar'.

Hartenbreker

Het is geen geheim. Mooie Jimmy heeft ook een zwak voor vrouwelijk schoon en niet alleen met zijn liedjes. Vandaar zijn reputatie van hartenbreker. 'Het schijnt', zegt Jimmy Frey. 'Dat zal mijn fysiek geweest zijn, zeker? Ik moet er altijd mee lachen want in feite ben ik een heel romantische trouwe gast in de liefde. Het is nu zo: ik had die naam. Ik heb het niet graag dat ze er over spreken'.

Kanker overwonnen

En al ben je Jimmy Frey toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Hij won twintig jaar geleden het gevecht tegen kanker. Jimmy was daar zeer open over en hielp zo het taboe rond de ziekte doorbreken. En zolang hij herstelt van enkele zware heupoperaties zit optreden er niet in.