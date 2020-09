Zandvangers en duinen moeten zand beter vasthouden bij stormweer

De suggestie om in te zetten op zandvangers of verduining is niet slecht, zegt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Op gevoelige stroken, zoals tussen Oostende en Middelkerke, kan dat helpen om minder zand op de tramsporen te hebben.

De algemene balans is dat Odette een hevige storm was, met schade in de havens maar zonder klifvorming deze keer. Steve Timmermans, Agentschap maritieme dienstverlening en kust: “Net in de zone van Mariakerke en Raversijde gaan we maatregelen nemen. We gaan er verduinen op het strand. Met helmgras zullen we het zand meer vasthouden op het strand zelf. En ter hoogte van de zeedijk gaan we stormmuren bouwen die ook een zandwerend effect hebben. Maar we moeten realistisch blijven. In zeer extreme situaties, zoals we dit weekend hadden, zal er altijd doorwaaiend zand zijn.”

Zeer extreme situaties dus. Dat voelde iedereen aan de kust dit weekend. En toch was deze storm anders dan de voorgaande. Zo zijn er geen kliffen. “Omdat het niet gepaard ging met springtij. Het is wel zichtbaar dat de stranden hun rol gespeeld hebben als zeewering. Er was zeer grote impact van de golven op het strand. Maar het water kwam nergens tot tegen de zeedijk.”

In de havens en aan staketsels is er wel schade. “Meest opmerkelijke was Blankenberge, waar een steiger is losgescheurd. Maar ook aan de staketsels zijn er enkele balken gebroken of los.”

