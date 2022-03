Zandsculpturenfestival mikt op internationale bezoekers met thema dino's

100.000 bezoekers zorgen onvermijdelijk voor hinder voor de omwonenden van het evenement. "Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. Dat wordt het strand ter hoogte van het De Greefplein. Hier komt een terrein van meer dan 5.000 m²", zegt Tom Dedecker, schepen van Toerisme en Evenementen van Middelkerke. Het festival vindt plaats van 1 juli tot en met 11 september.

Meer zand en meer fun

"FC De Kampioenen was een heel dankbaar thema voor de vele Vlamingen die vorig jaar voor een vakantie in eigen land. We moesten wel heel wat Waalse en buitenlandse gasten teleurstellen door de keuze van het thema. Dat maken we dit jaar goed met het thema dinosaurussen."

In 2021 werd zo’n 4.000 ton zand gebruikt voor de sculpturen. Dinosaurussen waren gigantische beesten, dus doet de organisatie er zo'n 2.000 ton bovenop. "Verwacht je naast de gekende soorten zoals de velociraptor, de stegosaurus en natuurlijk de T-Rex ook aan archeologische taferelen."

Nu het weer kan, wordt ook het aanbod aan animatie uitgebreid. Er komen onder meer workshops, een opgravingszone en speciale dino-events. "We willen de jongste fans betrekken door samen te werken met een aantal scholen. En net zoals vorig jaar, vragen we aan het publiek om de laatste sculptuur te ontwerpen."