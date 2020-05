Zandopspuiting om Bredense duinvoet te herstellen

De verschillende winterstormen eerder dit jaar hebben hun sporen op het stand van Bredene nagelaten. De duinvoet is sterk aangetast. Er is evenwel geen acuut risico voor overstroming, maar de verzwakte duinvoet is wel nadelig voor het behoud van een gezond kustfundament. Bovendien is er op verschillende plaatsen op het strand geen droog strand meer voor de duinen en is er bijgevolg minder plaats op het strand.

300.000 kubieke meter zand

Nog voor de zomervakantie begint het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust met de herstellingswerken. Daarvoor zal er in totaal ruim 300.000 kubieke meter zand aangevoerd worden. De aanvoer zelf gebeurt over zee, waarna het zand via een buizenstelsel over het strand aan de duinvoet opgespoten wordt. Dat gebeurt telkens bij hoogwater.

Vijftal weken

De werken starten in het pinksterweekend en zullen een vijftal weken in beslag nemen. Ook tijdens het weekend en 's nachts zal er worden doorgewerkt. Toegang tot het strand blijf mogelijk via de bestaande strandtoegangen.