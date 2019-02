Zandopspuiting in Knokke-Heist

In Knokke-Heist zijn werken gestart om het strand te herstellen en zo de kust te beschermen tegen stormen.

Via een drijvende leiding wordt 280.000 kubieke meter zand aangevoerd vanuit een baggerschip op zee en op de stranden gespoten. Daarvoor zouden vanop land 40.000 volle vrachtwagens nodig zijn.

Begin volgende maand starten ook opspuitingen op de stranden van De Haan. De bedoeling is om onze kust te beveiligen tegen een storm die statistisch zo zwaar is dat hij maar één keer in 1.000 jaar voorkomt.