Zandophopingen door storm: moeilijk rijden op de kustbaan

Door de storm is het tussen Oostende en Middelkerke, op de kustbaan, opnieuw moeilijk rijden. De kusttram kan nog door, maar voor het autoverkeer is de kustbaan alweer afgesloten.

Opstuivend zand zorgt er al jaren voor problemen, ondanks de aanplanting met helmgras. Toch noemt de dienst Kust die ingreep erg efficiënt.

Tussen Raversijde en Middelkerke zijn de omstandigheden barslecht. Storm Corrie waait recht uit zee en tonnen zand waaien vanop het strand op de trambedding en de kustbaan. Op deze plaats, waar een ware zandstorm woedt, staat op het strand nog geen helmgras. Steve Timmermans, Beheer Kust Vlaamse Overheid: "Het effect is vandaag zeer duidelijk zichtbaar. Het zand in de zone met aanplanting 'duin voor dijk' helmgras blijft liggen waar het moet liggen en vormt geen bijkomende hinder voor kustbaan en tram."

Helmgras helpt

Op de plaatsen mét helmgras is er op de kustbaan opvallend minder zandopstuiving. Vroeger moesten betonblokken die de trambedding beschermen. Nu blijkt dat de natuurlijke ingreep met helmgrasaanplanting veel beter werkt. "De zone tussen Raversijde en Mariakerke kent nu een 600 meter proefopstelling. Dus dat wordt nu gemonitord als wetenschappelijk project zowel naar de volume zand dat gevangen wordt als op ecologisch impact. "

Het proefproject is nog niet rond. Het is nog vroeg, maar de eerste resultaten zijn dus zeer goed. Overal gelijkaardige duin voor dijk-inplantingen aanleggen is natuurlijk niet evident. Het ruimen van alle zand uit de trambedding kost jaar na jaar wel handenvol geld.