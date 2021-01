We halen een 12-tal graden, maar dat gaat gepaard met veel regen en wind. In de namiddag is het droger met een korte opklaring.

Vanavond en vannacht neemt de regen het weer over. Vannacht volgt weer een periode met intense regen.

Ook morgen wordt een hele zachte dag met maxima van om en bij de 10 graden. In de ochtend is het meestal droog, in de namiddag volgen perioden met soms felle buien.