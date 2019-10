Zaakvoerders supermarkt Ieper terecht voor fraude

De twee worden ervan verdacht om geld uit de kassa te hebben gestort op persoonlijke rekeningen. De behandeling van deze zaak was al 2 jaar geleden gepland, maar de zaak werd uitgesteld. Maandag was het zover. De vordering van het Openbaar Ministerie was niet min: een effectieve celstraf van 12 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar voor beide. Voor de eerste werd ook een boete gevorderd van 16.500 euro en een verbeurdverklaring van 395.000 euro. Voor de tweede werd nog een boete gevraagd van 7.500 euro en een verbeurdverklaring van 171.000 euro.

Volgens de raadsman van de zaakvoerders maakten ook de rekeningen van de kinderen deel uit van het onderzoek. "Denk maar aan stortingen in het kader van Nieuwjaar bijvoorbeeld. Dat maakt deze zaak enorm pijnlijk. Het onderzoek duurde maar liefst 6 jaar en heeft betrekking op de periode van 2004 tot 2012. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft de boekhouding niet verworpen. Bovendien beschikken we niet over alle info van de banken, waardoor we niet alle cash stortingen kunnen controleren."

"Gaat heel ver"

"Er is minstens twijfel voor deze tenlasteleggingen, die ik niet bewezen acht. De gevorderde straffen zijn niet adequaat. Een beroepsverbod zou het faillissement betekenen van deze supermarkt en het ontslag van de medewerkers. Ik vind dat men hier heel ver gaat. Ook de verbeurdverklaring is buiten proportie en onredelijk."

"Natuurlijk zie je niets in boekhouding, anders toon je zichtbaar de fraude", repliceerde het Openbaar Ministerie. Vonnis op 25 november.