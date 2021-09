Zaakvoerders recyclagebedrijf riskeren monsterboete voor sigarettenzwendel

Voor de rechtbank van Ieper moeten ze zich verantwoorden voor de handel in illegale sigaretten die het bedrijf in opdracht van de douane moest vernietigen.

Vandewiele kreeg zes jaar geleden een contract om bijna 100 miljoen illegale sigaretten die door de douane werden opgeschept te vernietigen. Maar niet alle sigaretten gingen door de verhakselaar. Na een observatie door speurders werd de zaakvoerder van het afvalverwerkingsbedrijf in Lichtervelde betrapt met twee en een half miljoen sigaretten in één van zijn vrachtwagens. Omdat de shredderinstallatie in Wervik stuk was, maar dat bleek niet te kloppen. Bij huiszoekingen in Gistel en Ichtegem waren documenten in brand gestoken.

Monsterboete van zeker 6 miljoen euro?

Het openbaar ministerie vordert 3 jaar cel voor zaakvoerder Gunther V. (45), en een lichtere straf voor zijn vrouw Vanessa D.V. (42). Ze zouden voor 1,2 miljoen euro aan accijnzen ontdoken hebben. De twee zaten in 2015 beiden een tijdje in de gevangenis. Boven hun hoofd hangt nu een fiscale van minstens zes miljoen euro. Ook sigarettenproducent Phillip Morris eist een schadevergoeding van een half miljoen euro.

In de zaak staan nog vijf andere mensen terecht, onder wie een werknemer en een douanier. Advocaten Kris Vincke en Joris Van Cauter vragen een milde straf en een betaalbare boete voor de zaakvoerders. Ze wijzen erop dat er bijlange niet zoveel sigaretten onder de toonbank zijn verkocht als het parket doet uitschijnen.

Uitspraak op 18 oktober.