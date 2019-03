De zaakvoerders van ABC Carnaval in Menen, al meer dan 30 jaar een begrip in de streek, houden er dit jaar definitief mee op.

Greta en Frans van ABC Carnaval in Menen vieren carnaval dit jaar met een dubbel gevoel. Want ze gooien hun zotskap voorgoed over de haag om van een welverdiend pensioen te genieten. Greta en Frans kregen honderduizenden klanten over de vloer, ook veel Fransen en Nederlanders. Zelfs Buckingham Palace, het Engelse koningshuis bestelde al via de webshop.