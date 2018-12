Zaakvoerder slachthuis Tielt voor de rechter

De zaakvoerder van het slachthuis in Tielt moet voor de rechter komen voor verschillende inbreuken op de dierenwetgeving.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde in het voorjaar van 2017 een maand lang undercover in het varkensslachthuis van Tielt: dierenleed werd op camera vastgelegd. De beelden toonden hoe varkens frequent geschopt en geslagen werden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het slachthuis te Tielt. Je zag ook kreupele varkens die hardhandig aan de oren werden voortgetrokken.

Het slachthuis was op bevel van Vlaams minister Weyts een tijdlang gesloten. De directie stelde daarop een actieplan op zodat dergelijke wanpraktijken niet meer kunnen. Het bedrijf zette ook verschillende keren zijn deuren open voor het grote publiek, om te tonen dat nu alles correct verloopt.

Maar het parket vindt de feiten van 2017 zwaarwichtig genoeg om de zaakvoerder van het bedrijf voor de rechter te brengen. Het proces start op 25 februari. De werknemers van het slachthuis worden niet vervolgd, maar het bedrijf als organisatie is wel gedagvaard.

