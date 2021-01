Zaakvoerder (41) restaurant Oudenburg niet langer aangehouden

Na een tweede brand in het restaurant, onderzocht het parket de piste van brandstichting.

In amper een week tijd heeft het tweemaal gebrand in een restaurant in Oudenburg. Na de eerste brand op tweede kerstdag leek er nog geen sprake te zijn van brandstichting, maar tijdens de tweede brand afgelopen vrijdag zouden houten planken in de keuken hebben vuur gevat. Het parket stelde daarop een branddeskundige aan en onderzocht daarbij de piste van brandstichting.

De uitbater van het restaurant werd opgepakt en verhoord en kwam zondag nog voor de onderzoeksrechter voor dubbele brandstichting, maar hij is niet langer aangehouden. Dat eldt het parket zondag in de vooravond. Het onderzoek gaat verder. Het is nog niet helemaal duidelijk in welke omstandigheden beide branden tot stand zijn gekomen.

