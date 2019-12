Zaakvoerder én slachthuis Tielt krijgen forse boete

In de zaak van dierenrechtenorganisaties tegen het Tieltse Exportslachthuis is vandaag een vonnis geveld. Zowel de zaakvoerder als hte slachthuis zelf krijgen een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor inbreuken op het dierenwelzijn.

Het Exportslachthuis in Tielt, het grootste slachthuis van België, kwam in 2017 in opspraak, nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten kwam met schokkende beelden. In het filmpje was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken.

Zowel de zaakvoerder als de firma worden vervolgd voor een aantal inbreuken op het dierenwelzijn in de periode maart tot november 2017. Op de zwaarste feiten stond een mogelijke gevangenisstraf van een tot zes maanden en een boete tot 2.000 euro.

Geen sluiting gevraagd

Het Openbaar Mministerie vroeg niet om de sluiting van het slachthuis, maar vorderde wel een stevige boete. En die gaf de rechtbank ook. Daarnaast krijgen Gaia en Animal Rights beide een boete van 1 euro.

Lees ook: