Zaak Vandecasteele: Minister Lahbib had ontmoeting met Iraanse ambtsgenoot

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft vandaag in de marge van de 52ste zitting van de Mensenrechtenraad in Genève een ontmoeting gehad met haar Iraanse ambtsgenoot. Dat zei de minister als verklaring voor haar vertraging voor een vergadering over de bescherming van advocaten.

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele zit sinds 24 februari 2022 gevangen in een Iraanse cel. België probeert zijn vrijlating te verkrijgen. Een verdrag met Iran over de overdracht van gevangenen is opgeschort door het Grondwettelijk Hof. De uitspraak ten gronde wordt binnen enkele dagen verwacht, in principe op 8 maart.

De zaak van de Belgische gevangene, die na een schijnproces tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen is veroordeeld en in onwaardige omstandigheden wordt vastgehouden, is besproken tijdens de bijeenkomst, bevestigde de Belgische minister.

"Olivier Vandecasteele moet asap met zijn familie worden herenigd. Er moet een einde komen aan zijn willekeurige detentie in onmenselijke omstandigheden. Ik had het ook over mensenrechten en ons verzet tegen de doodstraf", zei minister Lahbib in een tweet.

Ruil met schijndiplomaat

Als het verdrag niet nietig wordt verklaard door het Grondwettelijk Hof, zou de Belgische gevangene geruild kunnen worden met de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi. Die terroristische agent van het Iraanse regime is in België tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het plannen van een aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Frankrijk.

