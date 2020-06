Zaak seksfeestje La Brasa: 7 maanden voorwaardelijk voor ex-zakenpartner

De ex-zakenpartner van La Brasa in Langemark is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden voor voyeurisme, belaging en bedreiging.

De fotograaf uit Ieper is enkel veroordeeld voor voyeurisme en krijgt opschorting van straf. De vermeende opdrachtgever uit Ieper wordt volledig vrijgesproken.

De drie mannen stonden terecht voor voyeurisme, verspreiding van seksuele beelden zonder toestemming, bedreiging en belaging. Twee jaar geleden nam één van hen honderden naaktfoto’s van het feestje waarop ook de voormalige schepen van ruimtelijke ordening te zien was. Een deel werd via sociale media verspreid. De zaak zorgde voor heel wat ophef.

Rol opdrachtgever niet bewezen

Volgens het Openbaar Ministerie was de rol van de opdrachtgever niet bewezen. Hij zou de anderen wel getipt hebben over het feestje uit sensatiezucht. Maar het is niet bewezen dat hij opdracht gaf om foto's te nemen. De rechter is het Openbaar Ministerie daarin dus gevolgd.

De ex-zakenpartner en de bevriende fotograaf verstopten zich in de mais om zo’n 800 foto’s te nemen van het privéfeestje waar op zich niets strafbaars gebeurde. Zo waren er geen minderjarigen aanwezig. De zaak had wel een grote impact op het leven van de schepen.

