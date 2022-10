Zaak rond mogelijk gesjoemel casinodossier Middelkerke uitgesteld

In het onderzoek naar gesjoemel bij de aanbesteding voor de bouw van een nieuw casino in Middelkerke, zal de Brugse raadkamer zich pas op 18 januari over de zaak buigen. Alle partijen krijgen de komende maanden de kans om hun standpunten op papier te zetten.

Het parket vraagt de buitenvervolgingstelling van alle verdachten, maar daar legt gemeente Middelkerke zich niet bij neer.

De kwestie rond de bouw van het nieuwe casino van Middelkerke deed in 2016 en 2017 veel stof opwaaien. Het toenmalige gemeentebestuur koos voor het project van bouwgroep Willemen en kansspelbedrijf Napoleon Games, maar werd teruggefloten door de Raad van State. Bij een nieuwe procedure viel de keuze opnieuw op Willemen en Napoleon Games.

Volgens de oppositie was bij de aanbesteding sprake van belangenvermenging. Voor dat vermeende gesjoemel diende toenmalige oppositieleider en huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) eind 2016 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de Brugse onderzoeksrechter. Naar aanleiding van die klacht werden in juni 2017 huiszoekingen uitgevoerd op het gemeentehuis en in de woningen van de verdachten.

Onvoldoende aanwijzingen

Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten is ondertussen helemaal afgerond. Volgens het parket heeft het onderzoek onvoldoende aanwijzingen aan het licht gebracht. In die omstandigheden zal het openbaar ministerie aan de raadkamer dan ook vragen om de verdachten buiten vervolging te stellen. Het gaat onder andere om twee toenmalige schepenen, Willemen en Napoleon Games.

Toenmalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) is ondertussen overleden, waardoor de strafvordering voor haar sowieso vervallen verklaard moet worden. Gemeente Middelkerke wierp in uitgebreide conclusies op dat er wel degelijk sprake was van meerdere misdrijven, zoals omkoping en belangenneming. Ook de andere partijen krijgen nu nog de kans om hierover hun standpunten op papier te zetten. Op 18 januari zal dan over een eventuele buitenvervolgingstelling of verwijzing gepleit worden.

