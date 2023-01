Zaak Olivier Vandecasteele: Iraanse minister verwees naar uitleveringsverdrag in telefoongesprek met Belgische collega

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft vorige week in een telefoongesprek met zijn Belgische collega Hadja Lahbib (MR) zelf verwezen naar het uitleveringsverdrag dat ons land is overeengekomen met Iran, en dat moet helpen om Olivier Vandecasteele terug naar ons land te krijgen.

Dat heeft minister Lahbib woensdag verklaard in de Kamer, tijdens een gedachtewisseling over het lot van de ngo-medewerker, die al sinds 24 februari vorig jaar onterecht opgesloten zit in een Iraanse gevangenis.

Het verdrag zat in een wetsontwerp dat de Kamer vorig jaar goedkeurde. De tekst maakt het mogelijk dat Iran en België elkaars veroordeelde onderdanen naar hun land van herkomst overbrengen. De oppositie was gekant tegen de tekst, omdat die de weg zou openen voor een ruil van Vandecasteele tegen de Iraanse terrorist Assadollah Assadi - de zogenaamde "Irandeal" - en omdat ons land zich daardoor kwetsbaar zou opstellen naar de toekomst.

"Wrede, onmenselijke en vernederende omstandigheden"

In de Kamer preciseerde minister Lahbib dat ze sinds de aanhouding van Vandecasteele de Iraanse ambassadeur in ons land al tien keer op het matje heeft geroepen. Onze landgenoot zit in Iran opgesloten in "wrede, onmenselijke en vernederende omstandigheden", zei Lahbib. In elk contact met haar Iraanse collega eist ze de onmiddellijke vrijlating van Vandecasteele, of in afwachting daarvan een gevoelige verbetering van zijn detentie-omstandigheden.

Vorige week had Lahbib nog een telefonisch contact met haar Iraanse evenknie, en die heeft toen zelf verwezen naar het uitleveringsverdrag, luidde het. Het Grondwettelijk Hof schorste intussen dat verdrag, na een verzoek van de Iraanse oppositie in ons land. Volgende maand moet de definitieve uitspraak over de eventuele vernietiging van het verdrag volgen.

Ons land heeft overigens nooit een officieel bericht gezien over de aanklacht tegen Vandecasteele, noch over het vonnis dat tegen hem is uitgesproken. Zoals bekend zou Vandecasteele veroordeeld zijn tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen, maar zelfs de ambassadeur in ons land kon daarover niets kwijt.