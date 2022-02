Ypres Rally krijgt opnieuw plaats op WK-kalender

De Ypres Rally is de negende manche van het WRC en wordt georganiseerd van 19 tot en met 21 augustus. De eerste WK-editie van de Ypres Rally werd vorig jaar gewonnen door Thierry Neuville.

De wereldwijde gezondheidscrisis zorgde er in 2020 voor dat de Ypres Rally in het vizier van de WRC-promotor verscheen. Ondanks alle verwoede pogingen bleek de deadline te kort om de Belgische rally op de WK-kalender te krijgen. In 2021 werd met succes een nieuwe poging ondernomen en werd in augustus de allereerste Belgische WK-rally georganiseerd. De organisatie werkte een compromis uit waarbij zowel Vlaanderen als Wallonië betrokken werden.

Toch nog plekje veroverd

Na twee wedstrijddagen in de Westhoek werd de slotdag afgewerkt in Wallonië met een apotheose op het rallycrosscircuit van Francorchamps. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er voor de Ypres Rally geen plaats was op de internationale kalender: noch in het ERC, nog in het WRC. Bij de bekendmaking van de WK-kalender bleef er één wedstrijdweekend beschikbaar.

Lange tijd werd gedacht dat het WRC terug zou keren naar Ierland, maar toen dat niet haalbaar bleek werd uitgekeken naar een alternatief. Uiteindelijk bleven Monza en Ieper over. Vrijdagmiddag raakte bekend dat Ieper zich voor de tweede keer mag opmaken voor het WRC. Over het format is nog niets geweten, maar een uitstap naar Francorchamps is geen optie meer.