Ypres Rally en Jan Ypermanziekenhuis sluiten akkoord voor 2.500 coronatesten

De Ypres Rally wordt van 20 tot 22 november in ons land georganiseerd. Voor Club Superstage, organisator van de Renties Ypres Rally Belgium, is deze samenwerking met het Jan Ypermanziekenhuis cruciaal, want iedereen - van medewerker tot toekomstige wereldkampioen - zal getest worden.

"Het Jan Yperman Ziekenhuis werkt graag mee aan het veilig laten verlopen van de Ypres Rally", vertelt Frederik Chanterie, directeur van Jan Yperman. "In de week voor de wedstrijd zullen we 2.500 Covid-testen afnemen en laten analyseren door ons klinisch labo. Het afnemen van deze testen wordt zodanig georganiseerd dat het geen invloed zal hebben op de normale werking van ons ziekenhuis. Dit akkoord legt geen extra druk op onze dienstverlening en op de zorgen die we verlenen aan onze patiënten."

Niet de eerste keer

Behalve de Ypres Rally organiseert Club Superstage ook de Rally van de Monteberg en de Aarova Rally in Oudenaarde. Beide kenden een succesvol verloop. "Rally is een outdoor sport en ons parcours strekt zich uit over tientallen kilometers, dus het is perfect haalbaar om de gezondheidsregels na te leven", zegt Jan Huyghe van Club Superstage. "Voor de Renties Ypres Rally Belgium, de eerste Belgische manche van het wereldkampioenschap rally, gaan we nog een stap verder dan het protocol dat voor de rallysport is goedgekeurd in Vlaanderen.

We hanteren immers de regels van de Internationale Autosportfederatie en dat betekent dat iedereen die betrokken is bij het evenement vooraf een negatieve Covid-test moet afleggen. Van medewerker tot toprijder, iedereen zal getest worden. We zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat het Jan Yperman Ziekenhuis zal instaan voor 2.500 Covid-testen"