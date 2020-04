Yper Museum toont aanbod digitaal

Besmette regio’s, de verspreiding van de ziekte, de quarantaine maatregelen, de beschermende kledij en maskers. Het klink ons vandaag allemaal vertrouwd in de oren, maar ook de middeleeuwse bewoner werd daarmee geconfronteerd toen de pest uitbrak. In Yper Museum loopt momenteel een tentoonstelling over de pest, alleen virtueel natuurlijk, dus op de webstek van het museum. Opvallend zijn de vele parallellen met de situatie vandaag.

Een andere tentoonstelling in opbouw, is “Herstellingen”, over de stad Ieper die herstelt van de eerste wereldoorlog, maar ook van de Spaanse griep. Die tentoonstelling wordt verschoven naar later, maar is ook al online te bekijken. Het Yper Museum heeft ook een boek uitgegeven over het leven in die periode.

Lees ook: