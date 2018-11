Young Chef Team op kooktraining in Spermalie

Het Nationaal Young Chef Team is op kooktraining in de Brugse hoteslchool Spermalie.

Het gaat om zes jonge kooktalenten die zich voorbereiden op het wereldkampioenschap gastronomisch koken dat eind deze maand in Luxemburg plaatsvindt. Zo’n wedstrijd kan je vergelijken met topsport. En de lat ligt hoog want onze jonge chefs mikken op een medaille.

Coach Jo Nelissen weet van aanpakken. De Zuienkerkenaar is een echte wedstrijdkok met zelfs een finaleplaats in de Bocuse d’Or, het WK van de koks. "We staan ongeveer op tien dagen voor de wedstrijd. Nu moet het er echt uitkomen. Het is een heel getalenteerde groep. Ik verwacht er veel van. Ze komen allemaal van goeie huizen en hebben goeie hotelscholen gedaan. Nu in Luxemburg moet het er uit komen. Ik heb echt hoog verwachtingen."

De wedstrijd in Luxemburg vindt plaats op 25 en 28 november. Culinaire topwedstrijden zijn ideaal om ons imago van gastronomen wereldwijd bekend te maken. Bovendien bieden ze aan jong talent uniek kansen. Dat is het doel van Toerisme Vlaanderen om aan die prestigieuze wedstrijden deel te nemen.