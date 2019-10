Het loon dat ze daarmee verdienen, 55 euro, gaat naar een jongerenproject van Trias in het Afrikaanse Guinee. Drie vierde van de -25 jarigen is er werkloos. Guinee staat dan ook in de top tien van armste landen ter wereld.

Ook bij Focus en WTV kwam vandaag een jonge werkkracht onze nieuwsredactie versterken: Bente Vandaele uit Poperinge. Zij maakt voor ons nieuws een reportage over een andere leerlinge, die voor de Youcadag aan de slag is in een kapperszaak in Lendelede.