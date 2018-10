Yassine El Ghanassy is Porsche definitief kwijt

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is in beroep veroordeeld tot 10.240 euro boete en twaalf maanden rijverbod. De correctionele rechtbank volgde het vonnis van de politierechter en sprak opnieuw de verbeurdverklaring van zijn Porsche 911 Carrera uit.

Op 19 mei 2017 zag de politie van Oostende hoe El Ghanassy met zijn wagen op een busstrook reed. De Porsche 911 Carrera bleek niet verzekerd. Bovendien mocht de toenmalige speler van KV Oostende op dat moment helemaal niet met de auto rijden. Na een vorige veroordeling voor de Brusselse politierechtbank moest hij immers nog zijn rijexamens opnieuw afleggen.

De politierechter veroordeelde El Ghanassy op 9 april in totaal tot een geldboete van 10.240 euro en een rijverbod van twaalf maanden. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal de flankaanvaller van het Saoedische Al-Raed beide rijexamens opnieuw moeten afleggen. Daarnaast zal hij ook moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Zijn wagen werd verbeurd verklaard. In beroep werd de beslissing van de politierechter bevestigd.

Vrijdagochtend moest El Ghanassy zich ook in een ander dossier verantwoorden. In juli 2016 werd hij in Oostende geflitst aan 57 kilometer per uur in de bebouwde kom. De toenmalige speler van KV Oostende betaalde zijn minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket terechtkwam. Zo kwam aan het licht dat de voetballer op dat ogenblik nog een rijverbod had en zelfs zijn rijexamens nog moest afleggen om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen.

Van de politierechter kreeg de profvoetballer voor die feiten zes maanden effectieve celstraf, maar de verdediging tekende beroep aan. De rechtbank doet uitspraak op 23 november.

