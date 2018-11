Yana van "Temptation Island" krijgt werkstraf

De feiten speelden zich op 29 december 2016 af in café The Bridge in Oostende. Yana Daems graaide de handtas van C.L. mee en gooide later de inhoud weg. Op basis van camerabeelden kwam de verleidster van "Temptation Island" als verdachte in beeld. Ook de verklaringen van het slachtoffer en van een getuige deden haar de das om. Op 20 juni werd ze bij verstek veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en 600 euro geldboete.

De beklaagde tekende verzet aan tegen haar veroordeling. Haar advocaat Omar Souidi legde uit dat Daems niet de bedoeling had om de handtas te stelen. "Ze zag de handtas op de grond en dacht dat ze van haar vriendin G. was. Wegnemen staat niet gelijk aan diefstal, het opzet moet bedrieglijk zijn. Alles berust hier op een misverstand."

Onsympathiek

Anderzijds blijft het opvallend dat de beklaagde de inhoud van de handtas zomaar weggooide. Naar verluidt plaatste C.L. ooit foto's van Yana Daems op Redlights, een website waar prostituees advertenties kunnen plaatsen. "Die affaire heeft toch pijn gedaan. Het was absoluut onsympathiek om alles weg te smijten, het was verstandiger geweest om de handtas terug te geven."

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in. De beklaagde kreeg een werkstraf van 50 uur. Als ze die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, wordt de straf alsnog omgezet in een effectieve celstraf van vier maanden.

