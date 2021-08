XL Zomersessies van Dranouter morgen van start

Het vierdaagse festival Dranouter start morgen, zij het in een lightversie. Elke dag mogen er 5.000 mensen genieten van de muziek.

De organisatoren doen er alles aan om het publiek te geven waar het voor komt. En dat is: genieten van muziek en alle zorgen vergeten. Het terrein ligt er door de zware regenval nog wat drassig bij, er wordt massaal houtschors aangevoerd zodat de festivalgangers geen al te natte voeten krijgen. Maar belangrijker dan droge voeten zijn mooie muziek en ambiance en dat is ook waar de 48ste editie van dit festival voor staat. (Lees verder onder de foto)

Bubbels en afstand houden

Op het podium geven straks onder meer Brihang, Hooverphonic, Bart Peeters en het Zesde Metaal het beste van zichzelf. Het publiek moet wel netjes in zijn bubbel blijven (van 1 tot maximum 8 personen), afstand houden en een mondmasker dragen wanneer hij of zij zijn tafeltje verlaat. Nog niet alle tafels zijn gereserveerd. De 48ste editie wordt een mooie editie, maar het is toch luidop dromen van Festival Dranouter 2022. Met ook weer een camping en alles erop en eraan.