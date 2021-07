WZC's slaan handen in elkaar om ouderen uit isolement te halen

Er komen ook positieve zaken uit de coronacrisis, dat willen we wel eens vergeten. In Roeselare slaan de vier woonzorgcentra van Motena de handen in elkaar met de andere WZC's in de stad om ideeën uit te wisselen, om zo beter de bewoners uit hun isolement te kunnen halen.

Woonzorgcentra waren door de vrees voor besmetting veranderd in versterkte burchten. Contact was enkel mogelijk door het venster, of digitaal, via het zelfgecreeërde Familienet van WZC Sint-Henricus bijvoorbeeld. Dat is een van de ideeën die via het nieuwe platform uitgebreid worden, net zoals het streamen van optredens, of het openstellen van de tuinen, de cafetaria's of de fitness. Het woonzorgcentrum is er niet alleen voor de bewoners, maar voor de hele buurt.

Bart Wenes, schepen in Roeselare: "We willen dat opentrekken. Hier in de Waterdam is er een mooie, openbare tuin, waar we de fiets-en wandelroutes van Roeselare willen laten passeren. Mensen kunnen hier uitrusten, en genieten van het groen, maar ook gebruik maken van de cafetaria's en de bistro's van de woonzorgcentra. En dat allemaal om het isolement van de bewoners te doorbreken. De eenzaamheid waar ze het laatste jaar hard mee geconfronteerd zijn, proberen we nu via concrete dingen te relanceren. Dat is een gemeenschappelijke zorg, en een uitdaging van alle woonzorgcentra."