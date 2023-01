WZC's en CVO Miras slaan handen in mekaar om tekort aan zorgpersoneel aan te pakken

Samen met het centrum voor volwassenenonderwijs MIRAS gaan ze daarom vanaf maart zorgkundigen opleiden, vooral op de werkvloer met een zogenoemd duaal traject. In Kortrijk en Brugge zijn ze daar al mee bezig.

"Voor ons is het vooral belangrijk dat die opleiding dichtbij kan zijn. Waarom? De mensen die we nu kunnen aanwerven die nog niet het juiste diploma hebben, dat zijn niet altijd de mensen die beschikken over een eigen wagen, die verder de opleiding kunnen volgen.

Voor ons is het belangrijk dat we het samen kunnen organiseren, regionaal en heel dichtbij, om meer mensen naar de opleiding en de werkvloer te krijgen", klinkt het bij Nathalie Caron van WZC Huize Zonnelied in Ieper.

'Je leert mensen goed kennen'

Per week gaan de cursisten 1 dag naar de les en 26 uur in het woonzorgcentrum. Tijdens de opleiding, die een jaar en drie maanden duurt, kunnen ze daar ook al meedraaien.

"Het mooie aan het verhaal is dat je de mensen leert kennen tijdens de opleiding. Tegelijk leren ook zij het woonzorgcentrum kennen. En ze worden op een andere manier klaargestoomd voor het werkveld. Eens ze afgestudeerd zijn en ze blijven op de werkplek aanwezig, dan heb je het 'inscholingstraject nieuwe medewerker' niet meer nodig", zegt Nathalie Caron nog.

"We hebben al een traject lopen in Kortrijk en in Brugge. En daar merken we dat cursisten die starten met de opleiding in het duaal, dat ze blijven. Dat die loyaliteit een stuk groter is", vult Karen Godderis-Coene aan. Zij is teamverantwoordelijke van de opleiding bij CVO Miras.

'Win-win'

MIRAS biedt al een paar jaar trajecten met werkplekleren aan. Maar sinds september vorig jaar kan het volwassenenonderwijs officieel een opleiding duaal organiseren, met veel meer ruimte voor opleiding op de werkvloer.

"Door deze samenwerking is het een win-win-situatie voor beide partijen. Miras beschikt zo over extra lokalen, die daarenboven nog eens uitgerust zijn met up-to-date-materiaal, en voor de sector is het interessant, want er studeren extra kwalitatieve zorgkundigen af", besluit Karel Willemyns van CVO Miras.