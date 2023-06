WZC Rozenberg niet langer op lijst met verhoogd toezicht

Op 9 januari besliste het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat de opnamestop kon worden opgeheven. Nu is ook het verhoogd toezicht niet langer van toepassing. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft aan dat er uit de recente inspectiebezoeken een fundamentele en duurzame verbetering van de werking blijkt. Carl Vereecke, algemeen directeur van Oostrozebeke, reageert tevreden. “Onze volgehouden inspanningen om de registraties in het digitale zorgdossier te verbeteren werpen hun vruchten af. Dit is het resultaat van sterk teamwork. Een bijzondere dank aan alle medewerkers van onze woonzorgcentrum en aan alle externe hulp en bijstand.

Carine Geldhof, eerste schepen bevoegd voor het woonzorgcentrum, voegt er aan toe: “Dit is voor ons woonzorgcentrum een belangrijke stap, het is echter geen eindpunt maar een vertrekpunt waarbij we verder bouwen aan de toekomst. Woonzorgcentrum Rozenberg is een plek waar kwaliteitsvolle zorg wordt verstrekt en waar het voor senioren aangenaam wonen en leven is.”

