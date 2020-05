WZC Oostende neemt maatregelen na positieve testen

In woonzorgcentrum Boarebreker in Oostende hebben deze week twee bewoners positief getest op Covid19. Stad Oostende volgt ook hier het protocol en zal als voorzorgsmaatregel de afdeling volledig afsluiten van de rest van het woonzorgcentrum.

Deze week werd bij twee bewoners van woonzorgcentrum Boarebreker in Oostende besmetting met het coronavirus vastgesteld. De eerste persoon werd eerder al in het ziekenhuis opgenomen, na een tweede positief testresultaat donderdagavond volgde ook voor deze bewoner vrijdagnamiddag een ziekenhuisopname. Het gaat om de eerste bevestigde besmettingen in woonzorgcentrum Boarebreker. Beide bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis, zaterdag 9 mei worden alle bewoners van het WZC opnieuw getest om eventuele bijkomende besmettingen op te sporen.