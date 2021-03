Het Sint-Andreasinstituut verhuist naar een nieuwbouw, omdat op de oude locatie de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK komt. Het ouderteam stelt het WZC Minnewater voor als tussentijdse oplossing, maar de inwoners daarvan kunnen pas in 2024 in hun eigen nieuwe centrum terecht. En dat is te laat voor het Sint-Andreasinstituut, zegt het stadsbestuur, dat andere voorstellen aan het uitwerken is.