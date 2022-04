WZC Lacourt bouwt palliatief kortverblijf uit in Oostende

Woonzorgcentrum Lacourt in Oostende zal een palliatief kortverblijf uitbouwen. Daarmee wil het tegemoet komen aan de stijgende vraag van ouderen om in hun laatste maanden in een omkaderde omgeving begeleid te worden.

Ouderen blijven almaar langer thuis wonen. Dat houdt ook in dat ze naar het levenseinde toe soms nood hebben aan een extra omkaderde omgeving. In een nieuw palliatief kortverblijf wil het woonzorgcentrum Lacourt de oudere opvangen en ook de naasten gepast ondersteunen.

Groot taboe