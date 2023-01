WZC James Ensor riskeert schorsing en opnamestop nieuwe bewoners

"Door een opnamestop komen er geen nieuwe bewoners bij, dat zorgt ervoor dat er na een tijd minder bewoners zijn en het personeel ruimte krijgt om verbeteringen door te voeren", zegt Moonens.

"Al grote inspanningen geleverd"

In een reactie aan onze redactie laat de directie van James Ensor weten dat het bezwaar zal aantekenen tegen dat voornemen. "Wij hebben al enorme inspanningen geleverd, maar dat vraagt tijd. Het is een cultuurwijziging en een wijziging in de routine van het personeel", zegt Martine Vandekinderen van James Ensor.

"Er zijn inderdaad nog elementen waar wij stappen in moeten zetten, bijvoorbeeld rond de registratie van medicatie", zegt de directie. "Maar mijn personeel focust zich op de bewoners, terwijl dat inderdaad alle twee zou moeten."

De directie van James Ensor ziet de opnamestop niet als een hulpmiddel. "Wij staan al met een voltallig team, het is gewoon een routinewijziging die je op lange termijn moet zien. De bewoners zitten hier goed, die waren er het hart van in."

Sluiting

Als er na zes maanden geen verbetering komt, kan het agentschap er ook voor kiezen om de voorziening te sluiten. "Maar dat is nu nog niet aan de orde", verzekert het agentschap.

Voor de huidige bewoners is er volgens het agentschap geen gevaar.

Lees meer: