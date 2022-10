WZC Elisabeth aan Zee onder verhoogd toezicht geplaatst

Volgens het Agentschap levert het wzc heel wat inspanningen maar zijn er toch een aantal werkpunten. Zo is er een opmerking in verband met een sluitend systeem voor registratie van het klaarzetten van bepaalde medicatie. Beloproepen krijgen niet altijd op tijd respons en er is niet overal zonwering of een makkelijk bereikbare oproepknop in de leefgroepen.

Gedelegeerd bestuurder Woonzorggroep GVO: Rita Barilla: “We betreuren de beslissing over het verhoogd toezicht ten zeerste, maar we nemen onze verantwoordelijkheid om de nodige acties te ondernemen. Binnen de 30 dagen wordt opnieuw een plan van aanpak voorgesteld met concrete maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat we in een constructieve dialoog met de Zorginspectie de tekorten zullen wegwerken.”

“We beseffen dat deze beslissing ontsteltenis zal teweeg brengen bij onze medewerkers, die reeds heel wat inspanningen hebben geleverd en elke dag leveren, alsook bij onze bewoners, families en iedereen die bij ons woonzorgcentrum betrokken is. Maar we kijken vooruit en we werken met elk van onze stakeholders aan continue verbetering en oplossingen die iedereen ten goede komen.”