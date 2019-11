Wzc De Karmel opent opnieuw de deuren

Het voormalige hersteloord De Karmel in Waregem opent na twee jaar verbouwen opnieuw de deuren.

Het nieuwe gebouw telt op vandaag 48 woongelegenheden. In het woonzorgcentrum nemen volgende week dinsdag de eerste bewoners hun intrek. Zij verhuizen van het woonzorgcentrum Ter Bilkhage, dat gelegen is bij het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

De ingebruikname van het centrum voor herstel start vanaf 20 november. Dat centrum richt zich op mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of een ongeval.

Op 17 november staat het gebouw open voor het publiek.